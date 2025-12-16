Европа решила оценить ущерб Украины от военных действий

Европа создает международную комиссию для оценки ущерба Украине
Лидеры сразу нескольких европейских стран планируют создать Международную комиссию по оценке ущерба от конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
Комиссия нужна «для выплаты компенсаций Киеву за ущерб в сотни миллиардов долларов», отмечает издание. Орган будет рассматривать, оценивать и принимать решения по заявлениям, поданным в так называемый реестр ущерба Украине, созданный в 2023 году. Размер компенсации будет определяться отдельно в каждом конкретном случае.
Источник издания сообщил, что детали того, как будут выплачиваться компенсации, еще предстоит проработать, однако среди обсуждаемых вариантов – замороженные российские активы.
«Десятки стран уже поддержали создание комиссии, которая, вероятно, будет базироваться в Гааге. По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, до 35 стран заявили о своем намерении подписать конвенцию на встрече во вторник», – сообщает Reuters.
По информации издания, лидеры европейских стран 16 декабря встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы учредить соответствующую комиссию. Reuters отмечает, что на встречу должна прибыть десятки высокопоставленных деятелей, включая верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.
Также издание напомнило о том, что Всемирный банк оценил стоимость восстановления Украины в $524 млрд. При этом на Украине в 2026 году прогнозируют финансовый кризис, при котором правительству будет сложно выплачивать пенсии и зарплату, а также поддерживать работу экстренных служб.
Чтобы помочь Украине, ЕС собирается предоставить ей кредит в размере €90 млрд за счет российских активов, которые Евросоюз бессрочно заморозил 12 декабря 2025 года.