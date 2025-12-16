Известная речь президента России Владимира Путина, произнесенная им в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, оказалась пророческой. Такое заявление в интервью телеканалу "Россия 24" сделал Милорад Додик, лидер правящей партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов".

"Путин был предельно точен и понятен, но Запад был ослеплен своей мощью. Им казалось, что это смешно. Они считали, что Россия уже не та и не сможет ничего сделать", - отметил лидер боснийских сербов, подчеркнув, что Запад проигнорировал призывы Путина, что в конечном счете вылилось в конфликт на Украине.

Ранее Додик в своей статье для сербского издания "Политика" заявил, что ЕС способен предложить Республике Сербской только нестабильность и абсолютную неизвестность.