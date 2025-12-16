ХАМАС считает, что для мира в Газе США нужно использовать опыт Сирии

Руководство радикального палестинского движения ХАМАС считает, что США для установления мира в секторе Газа следует использовать опыт их взаимодействия с новыми властями Сирии, которым Вашингтон оказывает поддержку для стабилизации ситуации в стране, несмотря на террористическое прошлое их представителей.

© ZUMA/ТАСС

"Почему администрация США предоставляет [президенту Сирии на переходный период] Ахмеду аш-Шараа такую возможность, но не дает ее ХАМАС? Она даже не предоставляет ее сегодня [президенту Палестины] Махмуду Аббасу, которого не обвиняют в терроризме. В интересах Соединенных Штатов и западных столиц поддержать конструктивное взаимодействие с ХАМАС", - заявил глава представительства движения за рубежом Халед Машаль в интервью порталу Drop Site.

Он добавил, что радикальное движение готово сотрудничать с США и другими государствами в стабилизации ситуации в секторе Газа, в том числе в подготовке в перспективе выборов местных властей. При этом представители ХАМАС, считает Машаль, обязательно должны участвовать в этом процессе, поскольку, по его мнению, движение представляет существенную часть палестинцев. В ХАМАС готовы на установление временной администрации по плану США, но она не должна заведомо исключать возможность участия в ней лиц, связанных с радикальным движением.

Машаль вновь подчеркнул, что представители ХАМАС в рамках переговорного процесса никогда не соглашались на свое разоружение. По его мнению, заморозка арсеналов радикального движения возможна только в контексте создания палестинской армии и сил безопасности в секторе Газа.

"Мы не хотим вступать в конфронтацию, но мы не примем насильственного разоружения. Мы сказали: если вы хотите результатов, давайте будем искать реалистичный подход, включающий гарантии", - добавил Машаль.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 8 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.

Как сообщал американский портал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в секторе Газа до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".