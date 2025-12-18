Премьер-министр Виктор Орбан сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что Будапешт не будет финансировать продолжение конфликта на Украине.

"[Брюссельские] бюрократы клянутся, что нам не позволят вернуться домой, пока [на саммите ЕС] не будет решен вопрос финансирования Украины. Другими словами, финансирования войны. Мы, венгры, в этом участвовать не будем и останемся здесь (в Брюсселе. — «Газета.Ru») столько, сколько потребуется", — заявил Орбан.

Орбан посоветовал Европе «пристегнуть ремни»

Он добавил, что «несколько бессонных ночей, безусловно, лучше, чем война».