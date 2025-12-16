Франция выступила с требованием по Украине

Франция требует надежных гарантий безопасности до начала любых территориальных переговоров. Об этом заявил источник источник близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщает Le Monde.

«Мы хотим получить надежные гарантии безопасности [для Украины] до начала любых обсуждений по поводу территорий », — сказал он.

Ранее стало известно, что США требуют от Украины уступить территории ради гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора, причем решение должно быть принято сейчас, иначе последующие условия будут менее выгодными.

Статья 5 устава НАТО утверждает принцип коллективной обороны, согласно которому вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса оценивается как нападение на всех.