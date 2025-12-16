Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Российские активы: Каллас признает, что переговоры сложные»

Страны ЕС сталкиваются со значительными трудностями в переговорах по выдаче Украине кредита под российские активы, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. Об этом публично заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она назвала переговоры «сложными», отметив, что у европейцев есть еще есть несколько дней для принятия решения, имея в виду предстоящий саммит Евросоюза 18 декабря. Путь к соглашению сопряжен с политическими и юридическими препятствиями. Источники СМИ сообщают, что как минимум четыре государства-члена выразили несогласие с планом.

План Еврокомиссии (ЕК) сталкивается с особенно жестким сопротивлением со стороны Бельгии, где находится клиринговый центр Euroclear, в котором хранится большая часть заблокированных активов. Премьер Бельгии Барт де Вевер недавно назвал инициативу ЕК «кражей» и не исключил, что Бельгия обратится в суд, чтобы заблокировать этот план. Такое сопротивление подчеркивает глубокие сомнения внутри Евросоюза относительно легитимности и последствий беспрецедентной меры, представляющей собой прямую конфискацию суверенных активов. «Финансовый тупик» ЕС стал одним из факторов, подпитывающих дискуссию. Исчерпав имеющиеся бюджетные инструменты для поддержки Украины, страны Евросоюза неохотно выделяют новые средства, что побуждает ЕК искать альтернативные решения. Россия пообещала дать ответ на захват активов.

«Геополитическое грехопадение НАТО»

На прошлой неделе была представлена новая доктрина национальной безопасности США. Доктрина США концентрируется на Латинской Америке и Азии, а Европа и Ближний Восток отходят на второй план. США при президенте Дональде Трампе планируют остановить расширение НАТО и «восстановить стратегическую стабильность» с Россией. Кажется, это предвещает очередной кризис в трансатлантических отношениях. Европейские союзники должны признать, что процесс расширения НАТО стал контрпродуктивным, заявил в своей статье для Die Welt экс-сотрудник международного штаба НАТО Михаэль Рюле. По его мнению, расширение НАТО несет в себе риск растраты многих прежних достижений альянса. Автор статьи считает, что расширение НАТО было успешным до тех пор, пока интересы ключевых игроков, включая Россию, находились в разумном балансе. Еще до официального приглашения Польши, Чехии и Венгрии в альянс, в 1997 году в основополагающем акте Россия-НАТО были согласованы принципы будущего сотрудничества.

За этими тремя странами последовали еще семь государств Центральной и Восточной Европы. Многие наблюдатели восприняли внешнее спокойствие Москвы как подтверждение, что Россия начинает принимать расширение НАТО. Но это оказалось ошибкой. Присоединение к альянсу многочисленных бывших стран Варшавского договора и даже экс-республик СССР представляло собой огромный геополитический сдвиг в расстановке сил. «Геополитическое грехопадение» НАТО произошло в 2008 году, когда альянс анонсировал членство Украины и Грузии. Запад, как предупреждал тогдашний посол США в России, а позже директор ЦРУ Уильям Бернс, переступил «самую яркую красную линию» для Москвы. Сейчас становится ясно то, что многие давно осознавали, но не осмеливались обсуждать вслух: Запад загнал себя в безнадежную ситуацию - политика принятия в НАТО стран, которые альянс не хочет или не может защитить, стала слишком рискованной.

«Ядерные цели Путина: 14 объектов США, находящихся под прицелом России»

Британский таблоид Daily Express опубликовал список из 14 мест в США, которые, по версии газеты, Россия может выбрать в качестве целей в случае ядерной войны. По версии газеты, Пентагон представляет собой наиболее очевидную цель. Расположенный в Арлингтоне, штат Вирджиния, он служит штаб-квартирой Министерства обороны США. Еще одна возможная цель - военно-морская база Норфолк, также в штате Вирджиния. Там сосредоточено наибольшее количество военнослужащих ВМС США и ежегодно проводится около ста тысяч воздушных операций (почти 300 в день).

К другим возможным целям Daily Express относит базу ВМС США в округе Камден, штат Джорджия; авиабазу Барксдейл в округе Боссье, штат Луизиана; авиабазу Уайтман в районе города Ноб-Ностер, штат Миссури, где базируется бомбардировщик B-2 Spirit. Газета отмечает, что под угрозой может оказаться Стратегическое командование США, отвечающее за ядерное сдерживание и киберзащиту, и объект в Луалуалей, Гавайи, занимающийся передачей военных приказов подводным лодкам.

«С-500 «Прометей» приводит в ужас пилотов F-35»

Российская система ПВО С-500 «Прометей» - самая передовая система ПВО и противоракетной обороны РФ, предназначенная для размещения над радиусом поражения С-400, пишет американский портал 19FortyFive. Обладая дальностью и высотой поражения в 500 и 200 километров соответственно, система оснащена крупными перехватчиками серии 77Н6, способными поражать цели на месте, и ракетами большой дальности 40Н6М для уничтожения баллистических ракет, гиперзвуковых угроз, самолетов, средств радиоэлектронной борьбы и даже низкоорбитальных спутников.

Хотя некоторые называют С-500 модернизированной версией С-400, на самом деле это совершенно новый комплекс со значительно расширенными возможностями. С-500 был разработан для перехвата высокоприоритетных угроз. В системе используются самые передовые поисковые радары, разработанные в России, что позволяет С-500 с легкостью обнаруживать и отслеживать самолеты-невидимки пятого поколения. 19FortyFive подчеркивает, что система С-500 «приводит в ужас» пилотов американских истребителей F-22 и F-35.

«Что будет с Одессой?»

Одесса - стратегически важный город на Черном море, играющий также важную роль в российской истории. Современная Одесса была основана по инициативе Екатерины Великой, отмечает автор портала Steigan blogger. По его мнению, Одесса может перейти под контроль ВС РФ из-за исторического и эмоционального значения города для России, «но, возможно, в той же мере потому, что остатки Украины с портом в Одессе очень быстро могут стать плацдармом для немецких, французских и британских войск».

Автор Steigan blogger добавил, что Россия не стремится подчинить всю Украину. Он указал, что Западная Украина находилась под властью Литвы, Польши и Германии, и ее связь с Россией не очень сильна. По мнению автора, если Украина полностью потеряет суверенитет, такой результат устроит Дональда Трампа. Националисты в Польше тоже будут довольны, поскольку ослабленная в военном и политическом отношении Украина может частично попасть под польское влияние. Сопротивление, безусловно, проявится со стороны ЕС и Западной Европы. Но они мало что смогут с этим поделать. Западная Европа сейчас находится в шатком положении, а политика западных элит несостоятельна, заключил автор статьи.