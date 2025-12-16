Секретарь Совбеза Ирана провел в Тегеране встречу с вице-премьером РФ Савельевым

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани провел в понедельник в Тегеране переговоры с заместителем председателя правительства РФ Виталием Савельевым.

Основной темой встречи, как отметил Лариджани в сообщении в своем Telegram-канале, была реализация проекта транспортного коридора Север - Юг. "В короткие сроки будут устранены все существующие административные препятствия и будут заключены необходимые соглашения для установления правового и административного статуса коридора Север - Юг", - отметил Лариджани в ходе встречи.

По словам секретаря иранского Совбеза, президент Ирана Масуд Пезешкиан лично следит за реализацией проекта, чтобы не допустить никакого отставания от намеченного плана.

В 2023 году Россия и Иран заключили в рамках проекта Север - Юг соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара, который призван обеспечить сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро. Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство и поставки товаров и услуг.

12 декабря Пезешкиан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что власти Ирана выкупили под строительство уже более 100 км из 160-километрового участка дороги Решт - Астара между исламской республикой и Азербайджаном и надеются завершить процесс к марту 2026 года.