Рядом с телом покойного актёра Питера Грина была обнаружена странная записка

Накануне в Нью-йорке был найден мёртвым 60-летний актёр Питер Грин, известный по ролям экранных злодеев в фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска». На месте трагедии рядом с телом артиста обнаружили записку с загадочным содержанием. Об этом сообщает Mirror.

Содержание послания оказалось связанным с криминальным прошлым Нью-Йорка: в рукописном тексте упоминалась известная ирландско-американская группировка «Уэсти», действовавшая в 1970-х годах.

«Я всё ещё Уэсти», — гласила записка, написанная самим Грином.

По словам соседа, актёра нашли 12 декабря лежащим на полу лицом вниз. У него было разбито лицо, а в квартире были обнаружены многочисленные следы крови. Один жильцов дома рассказал, что именно необычная тишина в квартире, сменившаяся непрерывно играющей музыкой, заставила жильцов заподозрить неладное. Правоохранительные органы на данный момент продолжают расследовать обстоятельства случившегося.