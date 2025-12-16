По данным Службы внешней разведки, правительство Великобритании активно настаивает на реализации в Брюсселе плана по изъятию российских активов, замороженных в Euroclear.

Предполагается, что таким образом Великобритания стремится снизить интерес США к возможным соглашениям с Россией. Для этого Лондон предоставляет Евросоюзу дезинформацию о якобы имеющемся у Трампа желании достичь компромисса, мотивированного "финансовой выгодой".

Лондон подталкивает Еврокомиссию к легализации конфискации российских средств, предлагая использовать несоответствия в Договоре о функционировании ЕС и ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.

При этом, позицию стран Евросоюза, выступающих против подобного решения, предлагается игнорировать.