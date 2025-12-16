Дочь убитого Роба Райнера рассказала о последних днях его жизни

61-летняя Трейси Райнер, старшая дочь легендарного режиссёра Роба Райнера, впервые высказалась о жестоком убийстве отца и его супруги Мишель Сингер. Женщина призналась, что известие о трагедии раздавило её — ведь она виделась с отцом буквально накануне рокового дня. Об этом сообщает Daily Mail.

© Super.ru

«У меня была самая замечательная семья, — поделилась Трейси с NBC News. — Не знаю, что сказать. Я в шоке».

Местом гибели 78-летнего Роба Райнера и его 68-летней жены стал роскошный особняк в Брентвуде стоимостью 13,5 миллионов долларов. Убитых супругов с многочисленными ножевыми ранениями первой обнаружила их 28-летняя дочь Роми, которая живёт по соседству.

Девушка сразу указала следователям на своего брата Ника как на потенциально опасного человека, который мог стать виновником в смерти родителей. После этого 32-летний наследник режиссёра был задержан по подозрению в убийстве.