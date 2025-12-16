Брижит Макрон выступила с извинениями после громкого скандала

Первая леди Франции Брижит Макрон принесла извинения за свои резкие слова в адрес активисток движения за права женщин, сорвавших выступление комика Ари Абитана. Об этом пишет РИА Новости.

Брижит Макрон оказалась в центре скандала после концерта комика Ари Абиттана, ставшего ранее фигурантов дела об изнасиловании. Уголовное дело было закрыто после трехлетнего расследования, но активистки, выступающие против изнасилований, пытаются срывать концерты Абиттана. Первая леди решила поддержать комика и в частном разговоре, попавшем на видео, назвала активисток «мерзкими» и «гадкими стервами».

Брижит Макрон попала в очередной громкий скандал

Позднее жена президента Франции Брижит Макрон выразила сожаление в связи с тем, что этими словами могла затронуть женщин, которые пострадали от насилия.

«Я сожалею, если обидела пострадавших женщин - именно о них я думаю, и только о них», - подчеркнула Брижит Макрон в интервью изданию Brut.

По словам первой леди, ее высказывание предназначалось для людей, находившихся рядом с ней в тот момент. Макрон также отметила, что, несмотря на свой статус, имеет право позволить себе в частной жизни «не совсем корректное поведение».