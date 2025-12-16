Премьер Финляндии: у Европы нет выбора, кроме конфискации активов России

У стран Европы не осталось иных вариантов помощи Украине в вопросе послевоенного восстановления, кроме передачи ей конфискованных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете The Financial Times.

Глава финского правительства признался, что отказывается рассматривать сценарии, при которых юридически или технически изъятие замороженных средств окажется невозможным.

«Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов», — подчеркнул политик.

Ранее Орбан заявил, что Европа хочет объявить войну Москве, конфисковав российские замороженные активы.

Издание Euractiv писало, что против изъятия российских активов для финансирования Украины выступают уже семь стран Европейского союза.