Европейцев запугивают угрозой со стороны России, чтобы они поддерживали курс на милитаризацию и увеличение военных бюджетов. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предупредил о том, что страны-члены альянса могут стать «следующей целью России», призвав к быстрому увеличению расходов на оборону. А министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил о том, что «тень войны нависла над Европой».

Газета отмечает, что заявления европейских чиновников о необходимости подготовки к войне еще десять лет назад были «совершенно немыслимыми».

«А сейчас редкая неделя проходит без того, чтобы представители европейского правительства, армии или службы безопасности не выступили с мрачной речью, предупреждающей о том, что они движутся к потенциальной войне с Россией», - говорится в статье.

При этом в частном порядке европейские чиновники пояснили изданию, что избиратели готовы будут поддержать повышение военных расходов и введения военной обязанности только в том случае, «если будут считать, что нападение действительно произойдет».

В свою очередь президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Москва ни на кого не собирается нападать. Он также назвал «беспардонной ложью» утверждения представителей НАТО о планах России атаковать европейские страны. Президент заявил, что риторика альянса о «российской угрозе» призвана отнять средства налогоплательщиков и направить их на военные расходы. Он также подчеркнул, что страны альянса «сами себе придумали страшилку» о нападении России и «повторяют ее из года в год».