В Финляндии заявили о «переживающей кризис» Каллас
Финский консервативный политик Армандо Мема заявил, что главный дипломат ЕС Кая Каллас не может смириться с ролью России в европейской безопасности и с недосягаемостью членства Украины в НАТО. Об этом Мема написал в соцсети X, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал краеугольным камнем переговоров по Украине официальный документ об отказе Киева от стремления в НАТО. Владимир Зеленский сказал, что Украина может отказаться от идеи членства в альянсе, если США и европейские страны предоставят гарантии безопасности.
Каллас заявила, что если членство Украины в НАТО будет исключено, Европе «нужно посмотреть, какие гарантии безопасности будут реальными». По ее словам, речь не должна идти о «бумагах или обещаниях», это должны быть «реальные войска».
«Каллас сейчас переживает экзистенциальный кризис, осознавая, что членство в НАТО исключено в рамках любого мирного урегулирования по Украине», - заявил Мема.
Он добавил, что США на переговорах по Украине указывают на «суровую правду»: европейцы не могут строить свою безопасность за счет России.
«Безопасность должна строиться вместе, и да, Россия имеет большое влияние на любые стратегические решения НАТО, в противном случае речь бы шла о конфронтации и войне», - заключил Мема.