Финский консервативный политик Армандо Мема заявил, что главный дипломат ЕС Кая Каллас не может смириться с ролью России в европейской безопасности и с недосягаемостью членства Украины в НАТО. Об этом Мема написал в соцсети X, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал краеугольным камнем переговоров по Украине официальный документ об отказе Киева от стремления в НАТО. Владимир Зеленский сказал, что Украина может отказаться от идеи членства в альянсе, если США и европейские страны предоставят гарантии безопасности.

Каллас заявила, что если членство Украины в НАТО будет исключено, Европе «нужно посмотреть, какие гарантии безопасности будут реальными». По ее словам, речь не должна идти о «бумагах или обещаниях», это должны быть «реальные войска».

«Каллас сейчас переживает экзистенциальный кризис, осознавая, что членство в НАТО исключено в рамках любого мирного урегулирования по Украине», - заявил Мема.

Он добавил, что США на переговорах по Украине указывают на «суровую правду»: европейцы не могут строить свою безопасность за счет России.