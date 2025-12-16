Что произошло в мире 16 декабря: извержение Везувия и столкновение двух самолетов

16 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — извержение Везувия и столкновение двух самолетов. Подробности — в материале «Рамблера».

Извержение Везувия

Извержение Везувия произошло в период с 16 декабря 1631 года по 31 января 1632 года. Эта катастрофа стала одной из самых разрушительных и смертоносных за всю историю. Взрыв выбросил столб пепла на высоту около 13 километров, а Неаполь был окутан густым черным дымом, наполненным запахом серы. Камни и вулканические породы разлетались на расстояние до 15 миль. Пирокластические потоки привели к поднятию уровня почвы на 12–14 метров. Лахары — потоки горячей грязи — уничтожали все на своем пути. Число погибших превысило 4000 человек. Вулканический пепел достиг даже Стамбула, который находится в 1300 километрах от Везувия.

Столкновение самолетов

16 декабря 1960 года в небе над Нью-Йорком произошла авиакатастрофа. Два самолета — Douglas DC-8 авиакомпании United Airlines (рейс UAL 826) и Lockheed L-1049 Super Constellation компании Trans World Airlines (рейс TWA 266) — столкнулись в воздухе. В результате столкновения верхняя часть «Локхида» была снесена, и он рухнул на авиабазу Миллер Филд. Douglas DC-8 упал на район Парк-Слоуп в Бруклине. Самолет загорелся, но не задел жилых зданий. В катастрофе погибли 134 человека, включая шестерых на земле.

Оборона Рязани

16 декабря 1237 года началась осада Рязани войсками Батыя, что стало первым эпизодом монголо-татарского нашествия на русские земли. Осада продолжалась с 16 по 21 декабря. Несмотря на значительное численное превосходство противника, защитники города сражались пять дней, применяя стрелы, камни, смолу и кипяток для обороны. В ночь на 21 декабря монголы смогли прорвать стены и устроить жестокую резню. Рязанский князь Юрий Игоревич погиб, а сам город был полностью разрушен, фактически прекратив свое существование. После этого столица княжества была перенесена в Переяславль-Рязанский (ныне Рязань). Рязань стала первым крупным русским городом, который был разорен монголо-татарами.

Землетрясение в Ганьсу

16 декабря 1920 года в китайской провинции Ганьсу произошло землетрясение. Магнитуда основного толчка составила 7,8 по шкале Рихтера, что вызвало сильнейшие повторные сотрясения. Зона разрушений охватила площадь в 67,5 тысяч квадратных километров. Стихийное бедствие затронуло семь провинций и районов, наиболее серьезно пострадал уезд Хайюань. В результате катастрофы практически полностью были разрушены города Хуэйнин и Лундэ. Число погибших превысило 240 тысяч человек. Еще десятки тысяч людей умерли от голода и холода в последующие месяцы, лишившись крова.

Дата мировой премьеры комедии «За бортом»

16 декабря 1987 года – дата выхода на мировые экраны романтической комедии «За бортом» (Overboard) с участием Голди Хоун и Курта Рассела. «За бортом» – одна из самых любимых романтических комедий 80-х и 90-х годов. Благодаря популярности видеосалонов, в России эта картина стала более известной, чем в США. Режиссером фильма выступил Гэрри Маршалл, чьи работы включают такие известные ленты, как «Красотка», «Как стать принцессой» и «Сбежавшая невеста».