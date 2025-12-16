Президент Украины Владимир Зеленский, задекларировав отказ страны от стремления вступить в НАТО, не согласился на компромисс, а признал реальность. Об этом сообщается публикации британского издания Unherd.

Автор статьи подчеркнул, что украинский лидер предложил отказаться от надежд на членство в НАТО в обмен на гарантии безопасности от США и других союзников.

Зеленский выставил на торги отказ от вступления в НАТО

«Однако предложение Зеленского — это не столько компромисс, сколько признание геополитической реальности", — говорится в статье», — отмечается в публикации.

Ранее власти Украины допустили отказ от вступления в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней. Как сообщил Bild со ссылкой на источники, президент Украины Владимир Зеленский назвал возможным ряд уступок со стороны Киева в ходе встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.