Французский президент Эммануэль Макрон забывает о собственной стране с многомиллиардным дефицитом бюджета, заботясь о Владимире Зеленском. Об этом заявил экс-госсекретарь президента Франции Пьер Лелуш, сообщает издание Le Figaro.

“Правительство Франции и главы других европейских стран считают, что конфликт должен продолжаться. Как говорит Макрон, мы должны продолжать военные действия. Умрем, конечно, не мы. Умрут украинцы. Но на какие деньги? Во Франции, видите ли, нет ни цента лишнего”, - заявил Лелуш.

Политик отметил, что личные отношения между Зеленским и Макроном наносят колоссальный ущерб репутации главы страны. Как считает политик, президент просто забыл о проблемах своей страны, направляя все средства Киеву.

Он подчеркнул, что на этом фоне правительство Франции вскоре представит бюджет социального обеспечения с дефицитом в 20-30 млрд евро.

Ранее в правительстве Италии посетовали, что антироссийские санкции ослабили экономики стран Европы.