В Британии назвали ключевое условие прочного мира в Европе

Обеспечить прочный мир в Европе может роспуск НАТО. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн.

«Теоретически таким решением могли бы стать роспуск НАТО и усиление роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)», — объяснил он.

По словам социолога, такая возможность существовала уже после окончания холодной войны. Однако НАТО продолжило расширяться, что в России стали воспринимать как угрозу. При этом и сейчас в Европе необходимо построить новую систему безопасности, в которой будут участвовать все игроки, а не только союзники Соединенных Штатов, добавил эксперт.

Ранее Лэйн раскрыл место Украины в новой Стратегии национальной безопасности США. По его словам, в документе резко критикуется подход Европейского союза по урегулированию украинского конфликта.