На Западе рассказали о способе Трампа оправдать поражение Украины

Поражение Украины в конфликте с Россией станет также поражением для США и других западных стран. Однако действующий американский лидер Дональд Трамп, вероятно, переложит вину за такой исход событий на своего предшественника Джо Байдена, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Трамп не просто уйдет с Украины, ведь тогда его обвинят в крахе этой страны. Умный ход для него — сказать, что это ответственность Европы, и пообещать сделать все, чтобы помочь ЕС удержать Украину на плаву», — считает эксперт.

Он также отметил, что этот проигрыш нельзя будет сравнить с войной в Афганистане, так как в случае с Украиной конфликт куда обширнее — на одной стороне здесь находились Европа и НАТО, а на другой — Россия.

По мнению Миршаймера, Европа пытается затянуть конфликт «до последнего украинца» — так она хочет избежать обвинений в грядущей катастрофе. Трамп же, чтобы избежать обвинений, готов свалить вину на Байдена.

«И Байден действительно несет большую ответственность», — резюмировал Миршаймер.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО грозит развал из-за поражения Украины в конфликте.