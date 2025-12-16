Пока вы спали: Трамп о неприязни Путина и Зеленского и Орбан о крахе европейских правительств

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп заявил о наличии неприязни между Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский испытывают друг к другу неприязнь, сообщает РИА Новости.

"Много неприязни между лидерами. И это усложняет немного", - сказал Трамп.

Американский лидер также добавил, что президент России хочет завершения конфликта.

Орбан предрек крах европейских правительств

Премьер-министр Венгрии заявил, что ЕС уже потратил на конфликт на Украине более 100 миллиардов евро и теперь хочет конфисковать активы РФ, поскольку иначе наступит крах нескольких правительств в Европе, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Patriota.

"Они уже потратили более 100 миллиардов евро на войну. Они говорили своим избирателям: "Уважаемые немецкие, португальские, испанские, итальянские, французские граждане, эта война не будет стоить вам ни копейки". Избиратели не только поверили, но и приветствовали это. Вся либеральная западноевропейская пресса писала об этом, что это война, которая не будет стоить нам денег. Ведь деньги, которые будут отправлены украинцам, будут отправлены из российских активов", - сказал политик.

Трамп признал, что Украина потеряла территорию

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина потеряла территорию. Такое мнение высказал американский лидер, отвечая на вопрос о территориальном аспекте урегулирования украинского конфликта, сообщает РИА Новости.

"Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена", - сказал президент США во время мероприятия в Белом доме.

Украинская переводчица заявила, что перемирие обеспечат "трупы НАТО"

На пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца и Владимира Зеленского в Берлине украинская переводчица ошиблась в переводе немецкого Truppen, пишет РИА Новости.

В ходе мероприятия журналист задал вопрос, смогут ли войска НАТО обеспечить перемирие на Украине.

"Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать (перемирие, прекращение огня. — Прим. ред.) там, где линия фронта замороженная", — перевела она вопрос.

Отмечается, что глава киевского режима при этом слегка замешкался, обратив внимание на перевод.

На Западе жестко ответили на заявление о слабости России

Американский журналист Гарланд Никсон во время эфира на своем YouTube-канале выразил мнение, что армии стран НАТО находятся в плачевном состоянии, однако на Западе распространено мнение, что Россия слаба по сравнению с мощью сил блока, сообщает РИА Новости.

"Как сказал представитель НАТО, (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин прекрасно понимает, что Россия не способна победить альянс. У Кремля нет военной мощи, чтобы победить НАТО". <…> Но на условиях анонимности он сказал, что на учениях сил быстрого реагирования НАТО, например, немецкие солдаты использовали метлы вместо оружия. <…> У солдат не хватало 31 процента пулеметов, 41 процента пистолетов и более трех четвертей приборов ночного видения", — заявил Никсон.

Журналист также сообщил, что немецкие военные использовали на учениях обычные фургоны Mercedes вместо бронетранспортеров.