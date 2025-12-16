Киевский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka объяснил желание президента Украины Владимира Зеленского провести выборы сейчас, в условиях военного положения.

По мнению эксперта, глава государства стремится избежать конкуренции, поэтому готов задействовать административный ресурс и махинации.

«И интерес у Зеленского именно к выборам в условиях военного положения. Поскольку, если нет военного положения, то воленй не воленй, компания будет конкурентной. А с такой компанией ловить Владимиру Александровичу особо нечего», — подчеркнул Золотарев.

Зеленский сдался и обратился к Раде с заявлением о выборах

Он пояснил, что сейчас действующие власти могут воспользоваться недобросовестными методами, вплоть до обвинения конкурентов в госизмене и отключения света во время подсчета голосов.

Ранее власти Украины допустили отказ от вступления в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней. Как сообщил Bild со ссылкой на источники, Зеленский назвал возможным ряд уступок со стороны Киева в ходе встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.