Выяснилось, какой неожиданный подарок США могут сделать России

На фоне нарастающего конфликта между США и Европой в Москве внимательно следят за сигналами из Вашингтона. Китайские аналитики издания Baijiahao считают, что разногласия внутри западного блока способны привести к решениям, выгодным России.

В последние месяцы отношения США и их европейских союзников заметно обострились. Стороны все чаще публично выражают недовольство друг другом, а особенно острыми стали споры о дальнейшей политике в отношении России. На этом фоне, как отмечают китайские журналисты, Кремль может получить от Соединенных Штатов неожиданный и крайне ценный бонус, передает АБН24.

Стало известно о планах США сделать России сильное предложение по Украине

Обозреватели обратили внимание на внутриполитические процессы в США. В Конгрессе всерьез заговорили о пересмотре роли страны в НАТО. Республиканский конгрессмен Томас Масси внес законопроект, предусматривающий выход США из альянса и прекращение финансирования НАТО за счет американских налогоплательщиков. Инициатива вызвала резонанс, поскольку ранее подобные сценарии рассматривались лишь теоретически.

Параллельно администрация США представила обновленную стратегию национальной безопасности. В документе содержится жесткая оценка состояния европейских союзников, говорится об их ослаблении и упадке, а также подчеркивается нежелание Вашингтона и дальше нести основное бремя обеспечения их безопасности. Даже без формального выхода из НАТО США, по мнению аналитиков, могут пойти по пути постепенного сокращения своих обязательств, фактически перекладывая ответственность на Европу.

В Китае считают, что такие шаги способны резко осложнить отношения США с ключевыми странами Евросоюза, прежде всего с Германией и Францией, и поставить под вопрос само существование Североатлантического альянса в его нынешнем виде.

С точки зрения Пекина, для России складывается редкая стратегическая ситуация. Ослабление или возможный выход США из НАТО может лишить альянс основы его военной и политической устойчивости. Европейские страны, как показывает текущая обстановка, не готовы самостоятельно поддерживать работу столь масштабной военной структуры.

Китайские журналисты приходят к выводу, что подобное развитие событий объективно играет на руку Москве. Ослабление НАТО или утрата им ведущей роли Соединенных Штатов рассматривается как сценарий, к которому российская сторона стремилась на протяжении многих лет.