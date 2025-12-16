США приостановили действие важного соглашения с Великобританией

Американские власти приостановили действие технологического соглашения с Великобританией. Это произошло из-за недовольства Вашингтона переговорным процессом с Лондоном, пишет газета Financial Times со ссылкой на британских чиновников.

Речь идет о технологическом соглашении, которое было заключено между двумя странами во время сентябрьского визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. Соглашение было направлено на форсирование сотрудничества между Вашингтоном и Лондоном в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и атомная энергетика.

“В понедельник британские чиновники подтвердили, что США приостановили соглашение на прошлой неделе, а один из них заявил, что администрация Трампа настаивала на уступках Великобритании в областях торговли, не входящих в технологическое партнерство”, - говорится в публикации газеты.

Издание отмечает, что чиновники из США все больше разочаровываются в нежелании Лондона решить вопрос с нетарифными барьерами. Так, один из неназванных чиновников в правительстве Британии назвал американских коллег «очень жесткими переговорщиками». Несмотря на это, Лондон почти уверен, что сможет вернуть ситуацию на правильный путь.

