Туск заявил, что экспроприации российских активов в ближайшее время не будет

Европейский союз еще в течение долгого времени не примет решения об экспроприации активов Российской Федерации, заявил глава правительства Польши Дональд Туск. Об этом сообщается на странице канцелярии премьер-министра в социальных сетях.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи в Берлине лидеров ряда европейских стран и украинского президента Владимира Зеленского, Туск сказал, что с момента заморозки российских средств до момента потенциального использования этих активов для восстановления Украины или оказания ей военной поддержки пройдут «световые годы». Он выразил уверенность, что на предстоящем на этой неделе саммите Евросоюза дело до каких-то принципиальных решений по этому вопросу не дойдет.

9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа столкнется с серьезными последствиями в случае изъятия российских активов. Представитель Кремля напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что в этот вопрос было вовлечено российское правительство. По словам пресс-секретаря, уже есть понимание, как действовать.

Ранее Лавров заявил, что «воровство у европейцев в крови».