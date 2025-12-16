Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что эскалация конфликта на Украине со стороны Запада ухудшает положение Киева. Об этом он высказался в интервью YouTube-канале Deep Dive.

Дизен предупредил, что из-за эскалации конфликта Украина рискует потерять Одессу и Николаев.

«Каждый раз, когда мы наращиваем давление [на Россию], ситуация для украинцев становится все хуже и хуже. И когда Запад так обостряет ситуацию, Украине это, на самом деле, не помогает. <…> Если так будет продолжаться, я не думаю, что дело дойдет до урегулирования», — допустил он.

Трамп заявил о потере Украиной территории

В ночь на 1 декабря Вооруженные силы России заняли Купянск. Позже президенту России Владимиру Путину доложили, что российские войска взяли под контроль Красноармейск (украинское название — Покровск) и Волчанск.