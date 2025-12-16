Обещанный Владимиром Зеленским в сериале «Слуга народа» образ президентства оказался далек от реальности. Об этом написало испанское издание El Pais.

По мнению автора статьи, сейчас Украина раскалывается из-за разочарования в Зеленском. Он также назвал президентство политика фиктивным и напомнил, что его лагерь выступал за двойные стандарты.

Журналист также напомнил финал «Слуги народа», который оказался пророческим для страны.

В России назвали причины резкой смены риторики Зеленского

«По сюжету страна погружается в хаос, и Украина раскалывается на несколько государств. Однако это происходит не по вине России; ответственность за это несут сами украинцы», — заключил он.

Ранее власти Украины допустили отказ от членства в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней в рамках урегулирования конфликта с Россией. По данным Bild, Зеленский назвал возможными несколько уступок на встрече со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в Берлине 14 декабря.