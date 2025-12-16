Лукашенко заявил, что готов принять Мадуро в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в случае отставки приехать в республику, если пожелает. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Беларусь — двери для него здесь открыты», — отметил Лукашенко.

При этом белорусский президент уточнил, что такого разговора с Мадуро никогда не было, потому что он не такой человек, который все бросит и сбежит.

Лукашенко сравнил Мадуро с бывшим лидером Венесуэлы Уго Чавесом, ведь с Мадуро можно договариваться, он человек с сильным характером.

16 декабря Лукашенко направил американскому лидеру Дональду Трампу свои идеи по урегулированию венесуэльского кризиса.

15 декабря директор латиноамериканского департамента министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин заявил, что Россия солидарна с народом Венесуэлы и поддерживает президента республики Николаса Мадуро.

29 ноября Трамп призвал авиакомпании закрыть для полетов воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее. Венесуэльские власти немедленно отклонили призыв, заявив о необходимости уважения суверенитета, и обратились в ООН с просьбой осудить угрожающее заявление Вашингтона.

Ранее на Западе рассказали, как Венесуэла может ответить на вторжение США.