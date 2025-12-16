Польша отказалась от военной миссии на Украине

Вооружённые силы Польши не будут участвовать в возможных многонациональных силах на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск по возвращении с переговоров в Берлине.

«Это наше автономное решение. Польша сама принимает решение, куда посылает солдат, а куда не посылает. Это не исходит из отсутствия у нас решимости или отсутствия смелости. Польша имеет другое задание», — сказал Туск, его выступление транслировала канцелярия премьера.

Глава польского кабмина уточнил, что сейчас для страны куда важнее защищать свои границы и восточный фланг НАТО.

Туск выступил с предупреждением к Зеленскому

Ранее лидеры стран Евросоюза по итогам берлинских переговоров выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта. Среди пунктов предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ не ниже 800 тысяч человек.