Лукашенко восхитился Мадуро и назвал его героическим мужиком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV заявил, что его венесуэльский коллега Николас Мадуро — не тот человек, который все бросит и убежит. Его слова приводит «Белта».

«Это крепкий человек. Это "чавист". Это как Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться», — отметил белорусский лидер.

Мадуро запел на фоне конфликта с США

Лукашенко упомянул, что ему известно о спекулятивных обсуждениях в кругах журналистов относительно якобы достигнутой договоренности, согласно которой Николасу Мадуро предстоит переезд в Белоруссию.

«Мы больше с американцами по поводу Венесуэлы, если уж откровенно говорить, разговариваем, нежели с Мадуро по поводу его отставки и каких-то действий. Это героический мужик», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил, что в ближайшее время собирается обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом Венесуэлу.