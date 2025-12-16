Трамп захотел убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО

Президент США Дональд Трамп захотел убедить Россию согласиться на гарантии Украине по безопасности со стороны Запада, аналогичные пятой статье устава НАТО о коллективной обороне. Об этом изданию Axios рассказал американский чиновник на условиях анонимности.

Статья 5 устава НАТО утверждает принцип коллективной обороны, согласно которому вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса оценивается как нападение на всех.

«Президент Трамп считает, что он сможет убедить Россию принять эту гарантию, аналогичную статье 5 [устава] НАТО», — подчеркнул информатор Axios.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие отказа страны от вступления в НАТО. Он подчеркнул, что для этого Киев хочет получить от США гарантии безопасности.