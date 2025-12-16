Президент США Дональд Трамп прокомментировал отношения лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп оценил отношения Путина и Зеленского и заявил, что между ними сохраняется напряжение.

«Много неприязни между лидерами. И это усложняет немного», — сказал глава США в Белом доме.

Трамп раскрыл подробности о контактах с Путиным

Ранее Трамп высказался о позиции России по Украине. По его словам, Москва хочет завершить украинский конфликт.

Кроме того, американский лидер раскрыл подробности о контактах с Путиным. По его словам, президенты США и России недавно провели прямые переговоры.