Британский профессор описал новый подход Трампа по России

Президент США Дональд Трамп не обозначил Россию врагом и угрозой в новой Стратегии национальной безопасности. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн.

«Россия в новой Стратегии больше не рассматривается как враг США. Это радикальный сдвиг по сравнению с документом 2017 года», — сравнил британский профессор.

По словам социолога, еще при первом президентстве Трампа Россия считалась ревизионистским государством, действия которого противоречили ценностям США и нарушали суверенитет таких стран, как Украина и Грузия. В новом документе подобных формулировок нет: наоборот, Трамп готов к сотрудничеству с Россией и не считает ее угрозой безопасности.

Ранее Лэйн назвал ключевое изменение политики Трампа. По его словам, администрация президента США больше не намерена поддерживать либеральный миропорядок.