Орбан пригрозил судом ЕС из-за российских активов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискация замороженных российских активов практически неизбежна, поскольку Брюссель может изменить правила и принять решение квалифицированным большинством. В интервью порталу Patriota он пригрозил, если позицию Будапешта проигнорируют, то Венгрия немедленно обратится в суд против решения Евросоюза.

Венгерский премьер напомнил, что на прошлой неделе в ЕС изменили процедуру заморозки активов России. Изначально требовалось единогласие, но после неудачи в Брюсселе «юридически изменили это правило, и теперь достаточно большинства в две трети голосов».

Орбан назвал один шаг ЕС «объявлением войны» с Россией

Премьер уверен, что Москва в суде обязательно победит — это лишь вопрос времени. По его мнению, в таком случае экономика Бельгии, в депозитарии которой хранятся почти все замороженные активы, рухнет.