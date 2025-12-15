Европейские лидеры поддержали одну идею по Украине

Европейские лидеры поддержали идею создания миссии по наблюдению за возможным прекращением огня на Украине с участием международных сил и под руководством США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

В кабмине уточнили, что совместное заявление подписали главы государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, Великобритании, а также председатели Еврокомиссии и Евросовета.

Согласно документу, лидеры США и Европы обязались работать вместе, чтобы обеспечить надежные гарантии безопасности и меры поддержки экономического восстановления Украины в контексте соглашения о прекращении конфликта.

Эти меры, отмечается в заявлении, будут включать в себя создание механизма по мониторингу и верификации прекращения огня под руководством США с международным участием.

Система предназначена для раннего предупреждения о любых будущих нападениях, а также для выявления любых нарушений и реагирования на них.

Европейские гарантии безопасности для Украины предполагают принятие юридических обязательств по ее защите в случае нападения в будущем, в том числе задействование вооруженных сил.