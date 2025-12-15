Камала Харрис готовится к новой президентской кампании

Бывшая вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис уже готовится к новым выборам. Об этом сообщает Axios.

Согласно информации издания, Харрис начала подготовку к президентской кампании в 2028 году. По ее словам, сейчас граждане США разочарованы действиями как партии демократов, так и республиканцев, а президентство нынешнего главы государства Дональда Трампа «является симптомом более глубокой проблемы».

Отмечается, что кандидатура Харрис вызывает некоторый скепсис со стороны части партии, но в целом она остается одним из лидеров в плане рейтинга. Кроме того, она сохраняет сильную поддержку среди афроамериканской части избирателей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сторонники Трампа начали терять к нему интерес.