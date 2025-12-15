Стало известно, когда решится судьба границ Украины

После напряженных дискуссий между Киевом и Вашингтоном в Берлине, где стороны уперлись в тупик по территориальному вопросу, следующий — и, возможно, решающий — раунд консультаций готовится на территории США.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников, уже в эти выходные военные и дипломаты соберутся во Флориде, чтобы буквально на картах расчертить новые границы.

«Вероятно, в эти выходные состоятся переговоры "где-то в Соединенных Штатах, возможно, в Майами, с участием рабочих групп и военных, которые будут смотреть на карты"», — цитирует издание представителя американской делегации.

Команда Дональда Трампа предлагает Киеву пойти на масштабные территориальные уступки в обмен на беспрецедентные гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье устава НАТО. По данным источников, Вашингтон требует от ВСУ уйти с оставшихся 14% территории Донбасса, чтобы превратить этот регион в демилитаризованную «свободную экономическую зону».

Владимир Зеленский, который провел семь часов в тяжелейших спорах со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, пока отказывается принимать эти условия, называя ситуацию «сложной».

Гарантии безопасности также планируется обсудить уже сегодня вечером на ужине в Берлине, куда, съехались европейские лидеры, а Дональд Трамп, как ожидается, подключится по телефону. Затем технические детали раздела территорий военные поедут утверждать в Майами.