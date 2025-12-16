«Коалиция желающих» намерена создать многонациональные силы для Киева

Гарантии безопасности для Украины должны предусматривать создание возглавляемых Евросоюзом многонациональных сил. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров 10 европейских государств и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В документе подчёркивается, что для гарантий безопасности Киеву необходимо создать многонациональные силы. Они должны быть сформированы заинтересованными странами в рамках «коалиции желающих» под руководством ЕС и при поддержке США.

Стармер: "Коалиция желающих" разработала планы по размещению войск на Украине

Эти силы будут оказывать помощь Украине в восстановлении е1 армии, обеспечении контроля над воздушным пространством и безопасности на море, а также осуществлять операции на украинской территории. В Польше уже заявили, что не будут посылать свои войска.

16 декабря премьер-министр Британии Кир Стармер говорил, что «коалиция желающих» подготовила планы по размещению войск на Украине в случае прекращения огня.