"Трупы НАТО и ЕС": оговорка переводчика шокировала Зеленского

На пресс-конференции Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца произошел конфуз, связанный с ошибычным переводом на украинский язык вопроса о войсках НАТО и ЕС, которые должны обеспечивать безопасность в случае вступления в силу мирного соглашения.

При этом английское слово "troops" (войска) переводчица перевела как "трупы", что лишило Зеленского дара речи на несколько секунд.

"Гарантии безопасности... Трупы НАТО и ЕС будут обеспечивать безопасность", - слышен голос переводчицы на опубликованной украинскими СМИ видеозаписи конференции.

Зеленский застыл в наушниках, потом понял, что речь идет об ошибке переводчика.

"Немножечко, наверное, были ошибки с переводом…", - сказал Зеленский с улыбкой, выразив надежду, что люди поняли, что на самом деле имелось ввиду.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на этой же пресс-конференции, что США и страны ЕС договорились предоставить Украине гарантии безопасности, схожие со статьей 5 устава НАТО.