Трамп примет участие в мирных переговорах в Берлине

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время подключится по телефону к переговорам по урегулированию украинского кризиса, проходящим в Берлине. Об этом пишет Independent со ссылкой на источник.

В переговорах принимают участие лидеры ряда европейских стран, Владимир Зеленский, спецпредставитель США Стивен Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер.

По данным газеты, американский лидер позвонит европейским коллегам во время ужина. Стороны обсудят ключевые вопросы мирной инициативы Трампа по Украине.

Глава США считает, заметил источник, что сможет убедить президента России Владимира Путина принять предложения США по гарантиям безопасности для Украины.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заметил, что шанс на начало реального мирного процесса вокруг войны на Украине сейчас ближе, чем когда-либо в последние годы.