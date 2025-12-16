Президент США Дональд Трамп после прошедших в Берлине переговоров по урегулированию конфликта на Украине оценил позицию России. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп раскрыл позицию России по Украине и заявил о ее желание завершить конфликт.

«В данный момент Россия хочет добиться этого [завершения конфликта]», — отметил американский лидер в Овальном кабинете.

«Смотреть на карты»: судьба границ Украины решится на встрече в Майами

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ждет реакции от США по поводу переговоров с Украиной.

«Ждем реакции от американцев по поводу того, как они поговорили с украинцами», — сказал он.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.