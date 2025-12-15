Контакты украинской делегации со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Берлине могут многое решить.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, его слова передает Telegram-канал «Инсайдер.ua».

«Эти дни могут многое решить и приблизить нас к миру», — заявил он.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

Позднее Зеленский назвал главные дипломатические рычаги Украины. Он заявил, что такими рычагами является способность Киева производить оружие и восстанавливаться.