Украине договорились предоставить схожие с пятой статьей НАТО гарантии

Представители США и Евросоюза (ЕС) договорились предоставить Украине схожие с пятой статьей НАТО гарантии безопасности по завершении российско-украинского конфликта. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, его цитирует РИА Новости.

© Lenta.ru

«Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», — рассказал немецкий бундесканцлер.

По словам Мерца, «речь идет о схожих гарантиях безопасности», предполагающей основные пункты пятой статьи Североатлантического договора.

Ранее в Берлине завершился второй раунд переговоров украинского лидера Владимира Зеленского со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. От Киева потребовали вывести украинские войска из Донбасса.