Стало известно, решился ли вопрос по территориям Украины на переговорах в Берлине

Двухдневные переговоры между делегациями Украины и США, прошедшие в Берлине, завершились без каких-либо договорённостей по ключевому вопросу — территориям, пишет The Guardian.

По данным газеты, встреча в воскресенье, 15 декабря, продолжалась 5 часов, в понедельник — около двух часов, однако стороны так и не смогли сблизить позиции по будущему Донбасса.

Журналисты уточнили, что американская делегация настаивала на выводе подразделений Вооружённых сил Украины из Донецкой и Луганской областей. В Вашингтоне рассматривали этот шаг как одно из условий для дальнейшего продвижения мирных переговоров с Россией.

Киев, в свою очередь, отказался принимать такие требования: Владимир Зеленский несколько раз подчеркнул, что это неприемлемо для Украины.

Переговоры в очередной раз подчеркнули нарастающие разногласия между Вашингтоном и Киевом по вопросу будущего Донбасса, констатировали авторы статьи.

Вместе с тем, пояснили обозреватели, украинский лидер провел встречи с представителями немецких оборонных площадок. В ходе переговоров были достигнуты договоренности о производстве очередной партии БПЛА для украинской армии.

Ранее Reuters и Independent сообщили, что на переговорах в Берлине удалось решить 90% вопросов между Россией и Украиной в рамках процесса урегулирования конфликта, «но есть еще некоторые темы, которые необходимо уладить».