Трамп остался доволен переговорами США и Украины

Президент США Дональд Трамп доволен результатом переговоров американской и украинской делегаций в Берлине. Об этом пишет Sky News.

© Lenta.ru

По словам американского чиновника, глава Белого дома считает, что переговоры прошли позитивно. Предстоит обсудить еще ряд вопросов, однако Трамп доволен достигнутыми результатами. Политик добавил, что 90 процентов вопросов уже урегулированы.

15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров украинского лидера Владимира Зеленского со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Встреча продлилась около двух часов.

По словам Уиткоффа, в ходе переговоров стороны достигли значительного прогресса.