Reuters: США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов

Представители США и Украины могут в эти выходные провести новые переговоры. Они могут состояться "где-то в Соединенных Штатах", возможно — в Майами, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. По его информации, во встрече примут участие рабочие группы и военные двух стран. Делегации будут "изучать карты" в рамках подготовки мирного соглашения, говорится в сообщении. В понедельник агентство Reuters сообщило, что, по мнению США, между Россией и Украиной уже решено около 90% спорных вопросов, связанных с урегулированием конфликта. По данным этого СМИ, в Белом доме сочли встречи представителей Соединенных Штатов и Украины в Германии "действительно позитивными", а Трамп остался доволен положением дел. Условия мирного соглашения Украина и США обсудили на переговорах 14-15 декабря в Берлине. Стороны прошлись по всем 20 пунктов плана, предложенного Трампом. По итогам саммита президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры продуктивными, однако отметил, что для достижения "достойного" мира нужно еще "встречаться и работать".