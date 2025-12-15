Названы годовые расходы Евросоюза на военную помощь Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала расходы альянса на военную помощь Украине в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Каллас, Евросоюз потратил в уходящем году 27 миллиардов евро на военную помощь ВСУ. Это стало рекордной суммой за все время конфликта. При этом Каллас добавила, что в будущем альянс «не должен замедляться».

«Европа в этом году предоставляет Украине рекордную военную поддержку на сумму 27 миллиардов евро. Мы также выполнили наши обязательства поставить 2 миллиона боеприпасов, но очевидно, что не время замедляться», — заявила она.

Ранее стало известно, что Испания выделила Украине 2 миллиарда евро в виде помощи.