«Абсолютная красная линия»: Сийярто раскрыл опасный замысел Евросоюза

Ряд лидеров европейских стран намеревается отправить на Украину инструкторов в лагеря подготовки солдат ВСУ, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что Будапешт не допустит пересечения этой красной линии, пишет ТАСС.

По данным агентства, министр сделал ряд заявлений о конфликте на Украине в ходе совещания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

«Брюссель хочет, чтобы военная учебная миссия Европейского союза была переведена на Украину. Это абсолютная красная линия, пересечения которой Венгрия не допустит ни в коем случае», — подчеркнул Сийярто.

По его словам, этот шаг несет такую угрозу эскалации конфликта, которую «просто невозможно предположить». Он добавил, что отправка миссии подвергнет Венгрию и венгерский народ серьезной опасности.

Ранее Сийярто сообщил, что входящие в НАТО европейские страны хотят войны с Россией. По этой причине, считает министр, Европа пытается подорвать мирный процесс на Украине.