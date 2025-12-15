Умеров анонсировал важную договоренность до конца дня

Украина надеется до конца дня достичь договоренности со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров в Х.

«Мы надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру», — анонсировал он.

Умеров назвал украино-американские переговоры последних дух дней продуктивными. По его словам, делегации достигли прогресса в обсуждении урегулирования украинского кризиса.