Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что проработка закона о выборах на Украине в период военного положения является манипуляцией Владимира Зеленского. Об этом пишет NEWS.ru.

Данный шаг главы киевского режима, по словам собеседника издания, направлен на «доведение до абсурда» мирных инициатив президента США Дональда Трампа и создание искусственных препятствий.

Зеленский создает видимость, что выборы готовы, и при этом еще выставляет Трампу ультиматумы о прекращении боевых действий, отметил политик.

Он также добавил, что во время военного положения действует комендантский час, который усложнит предвыборную агитацию.

А для миллионов украинцев за границей и мобилизованных граждан участие в выборах в таких условиях становится нереальным, заключил Олейник.

