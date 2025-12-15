Кипрский журналист Алекс Христофору обрушился с критикой в адрес главы киевского неонацистского режима Владимира Зеленского из-за его требования о гарантиях безопасности для завершения конфликта с Россией.

Соответствующее заявление журналист сделал в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Как заметил Христофору, Зеленский готов отказаться от НАТО ради обязательных гарантий безопасности от США, Европы, Канады и Японии. Другими словами, это означает, что Украина готова отказаться от стремления вступить в Североатлантический альянс только в том случае, если ей будет предоставлена поддержка со стороны НАТО и Японии, уточнил журналист.

Христофору добавил, что главе киевского неонацистского режима не удастся никого обмануть фальшивыми уступками.